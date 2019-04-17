17 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Суд продлил арест задержанным украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинским морякам, задержанным осенью прошлого года в Азовском море.

Напомним, задержание произошло 25 ноября 2018 года при пересечении российской границы на входе в Керченский пролив. Позже командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой, подтвердил на допросе, что они сознательно шли на провокацию, а президент Украины Пётр Порошенко присвоил задержанным звания лейтенантов.

Как передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу суда, арест продлён до 24 июля.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Киев пожаловался на Москву в Международный трибунал по морскому праву, требуя освободить своих моряков через "принудительные меры".

коллаж, Петр Порошенко, корабли в Азовском море(2018)|Фото: Накануне.RU

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Суд продлил арест задержанным украинским морякам

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Теги: Украина, Азовское море, моряки, украинские моряки, арест, суд



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