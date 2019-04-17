Суд продлил арест задержанным украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинским морякам, задержанным осенью прошлого года в Азовском море.

Напомним, задержание произошло 25 ноября 2018 года при пересечении российской границы на входе в Керченский пролив. Позже командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой, подтвердил на допросе, что они сознательно шли на провокацию, а президент Украины Пётр Порошенко присвоил задержанным звания лейтенантов.

Как передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу суда, арест продлён до 24 июля.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Киев пожаловался на Москву в Международный трибунал по морскому праву, требуя освободить своих моряков через "принудительные меры".