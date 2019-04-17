Писателя Быкова ввели в искусственную кому

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, и перевозить его в Москву пока не планируется.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, литератор, который должен был выступить в Уфе, был экстренно госпитализирован в одну из местных клиник с отёком мозга.

По словам главного реаниматолога и анестезиолога Минздрава РФ Игоря Молчанова, состояние Быкова оценивается как тяжёлое.

"Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием", — рассказал медик Агентству городских новостей "Москва".