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Общество Приволжский ФО

Писателя Быкова ввели в искусственную кому

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, и перевозить его в Москву пока не планируется.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, литератор, который должен был выступить в Уфе, был экстренно госпитализирован в одну из местных клиник с отёком мозга.

По словам главного реаниматолога и анестезиолога Минздрава РФ Игоря Молчанова, состояние Быкова оценивается как тяжёлое.

"Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием", — рассказал медик Агентству городских новостей "Москва".

Марш миллионов 12 июня, Дмитрий Быков(2012)|Фото: Накануне.RU

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Писателя Быкова ввели в искусственную кому

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Теги: Дмитрий Быков, госпитализация, искусственная кома, отёк мозга



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