17 Апреля 2019
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Суд дал время для примирения футболиста Аршавина с женой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отложил на полтора месяца судебное заседание по бракоразводному процессу футболиста клуба "Зенит" Андрея Аршавина с его супругой Алисой Казьминой. Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов северной столицы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля Казьмина пожаловалась в полицию на "угрозы" со стороны мужа и потребовала развода. По её словам, футболист вместе с незнакомыми людьми отобрал у неё машину, а также обещал посадить в тюрьму, если она не вернёт деньги, которые он когда-то ей давал.

По информации объединённой пресс-службы петербургских судов, рассмотрение бракоразводного процесса Аршавина и Казьминой отложено до 4 июня.

"Срок предоставлен сторонам для примирения", — говорится в сообщении.

Пара узаконила свои отношения осенью 2016 года. Через год у них родилась дочь Есения. О расставании супругов стало известно осенью того же года.

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Суд дал время для примирения футболиста Аршавина с женой

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Теги: Андрей Аршавин, Алиса Казьмина, суд



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