Соболь прикрывает интерес к деньгам Пригожина заботой о детях

Екатерина Ковалева, которая раньше сотрудничала с Любовью Соболь, рассказала о личной неприязни юриста ФБК к предпринимателю Евгению Пригожину. Нападки на владельца «Конкорда» продолжаются с декабря прошлого года.

Соболь использует в своих целях родителей, манипулируя их желанием разобраться в ситуации с заболеванием детей в садиках и школах в конце 2018 года. Юрист ФБК ухватилась за эту историю не для того, чтобы выяснить правду, а дабы свести личные счеты с Пригожиным, к которому давно испытывает неприязнь.

Об этом рассказала юрист Екатерина Ковалева, мать одного из заболевших детей, которую Любовь Соболь уговорила помочь с составлением коллективного иска. Она пояснила, что так называемый юрист ФБК не собирается никому помогать. Ее единственное стремление – стать депутатом Мосгордумы.

Занимаясь фабрикацией дела против «Конкорда», Соболь выпустила серию «расследований». О нюансах подготовки этих материалов рассказала Наталья Шилова, бывшая сотрудница комбината «Московский школьник». Соболь пообещала ей деньги за интервью, а потом дала листок с текстом и велела его зачитать перед камерой. После того, как ФБК получил от женщины все, что хотел, о ней предпочли забыть. Шиловой не только не заплатили, но даже запретили ей впредь переступать порог штаба Навального.

Обиженная женщина рассказала всю правду о том, как делалось «расследование» ФБК. Несмотря на то, что все узнали про мошенничество Соболь, это не помешало ей заявить о желании подать иск против школ, детсадов, мэрии и компании «Конкорд». Соратница Навального щедро кормила родителей байками о том, что она добьется в суде, чтобы каждый из них получил по полмиллиона рублей в качестве компенсации.

Из 15 истцов двое отказались от заявлений, уладив вопросы с «Конкордом» в досудебном порядке. Еще двое не явились на судебное заседание, разочаровавшись в методах работы ФБК.

Екатерина Ковалева подтвердила, что у Соболь в этом деле свои корыстные интересы. Навальный, которому никто больше не верит, решил выдвинуть своего юриста на выборах в Мосгордуму. Чтобы раздобыть денег на предвыборную кампанию, вместе с Соболь они стали шантажировать предпринимателя Евгения Пригожина. Они вымогали у него 300 миллионов рублей и обещали взамен прекратить все нападки на «Конкорд».

После того, как Пригожин отказался, в Сети стали появляться многочисленные фейки о «Конкорде». В качестве примера можно вспомнить «умытаз», в котором якобы моют овощи и фрукты для детей. Быстро выяснилось, что это старый мем, гуляющий по интернету с 2011 года.

Помимо этого, Соболь уговорила родителей на подачу коллективного иска. Над текстом обращения в суд работала юрист Ковалева, поскольку Соболь призналась, что ничего в этом не понимает. Изначально в качестве ответчиков значились школы и детсады. Но непосредственно перед подачей иска в суд Соболь внесла свои правки, добавив в документ компанию «Конкорд».

По мнению Ковалевой, Соболь решила подавать заведомо неправильный иск, который не примут к рассмотрению, только для того, чтобы насолить Пригожину и «Конкорду». Судьба родителей и детей ее не беспокоит.

Москвичи негативно относятся к Соболь и не доверяют ей. На ее страницах в соцсетях жители столицы даже оставляют просьбы не баллотироваться в депутаты. Они не хотят ни видеть эту женщину, ни даже что-либо слышать о ней, настолько мошенница неприятна окружающим.