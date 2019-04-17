17 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО В России За рубежом Украина

Путин сменил главу управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин сменил главу управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Говоруна Олега Марковича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству", - говорится в тексте документа.

На эту должность назначен Алексей Филатов, который ранее занимал пост заместителя главы управления.

Отметим, управление занимается вопросами взаимодействия с Абхазией, Южной Осетией и Украиной.

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Путин сменил главу управления Кремля по приграничному сотрудничеству

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Теги: управление по приграничному сотрудничеству, Олег Говорун, Владимир Путин



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