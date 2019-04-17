Отметим, управление занимается вопросами взаимодействия с Абхазией, Южной Осетией и Украиной.

На эту должность назначен Алексей Филатов , который ранее занимал пост заместителя главы управления.

"Освободить Говоруна Олега Марковича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству", - говорится в тексте документа.

Президент РФ Владимир Путин сменил главу управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.





