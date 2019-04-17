СМИ: Европа не поддержала "азовский пакет" антироссийских санкций, предложенный Ураиной

В ЕС не поддержали "азовский пакет" антироссийских санкций, предложенный Украиной. Более того, с большим скрипом в марте были приняты и санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом пишет украинское издание "Европейская правда".

Против каких-либо новых санкций выступала Германия, которую поддержали Франция, Италия и другие страны. Поэтому были введены символические санкции, и то с большим трудом, пишет издание.

Вначале санкции заблокировала Финляндия, так как в первоначальном списке оказался зампредседателя Пограничной службы РФ Геннадий Медведев, привлеченный к диалогу по пограничным вопросам между Россией и Финляндией. Когда его вычеркнули из списка, то процесс заблокировала Италия – уже по принципиальным соображениям. Разрешить вопрос удалось только благодаря Литве, куда Италия "сплавила" пять семей сирийских беженцев.

"Азовский пакет" санкций, которые ранее обещала Украина, в ЕС понимания не нашел. Президент Петр Порошенко вначале настаивал именно на нем, но потом внезапно изменил свое мнение и заявил, что доволен и тем, что было принято. По словам дипломатов ЕС в Киеве, после этого любые дальнейшие запросы со стороны Украины относительно новых санкций за инцидент в Керченском проливе обречены на провал.

Не исключено, что Порошенко важно было ввести хоть какие-то новые санкции накануне выборов, чтобы поднять свой рейтинг. Однако это ему не помогло.

Напомним, в феврале Украина анонсировала, что санкции будут введены против российских судов и российских портов.