В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор бывшему судебному приставу по обвинению в мошенничестве и взяточничестве

В Екатеринбурге бывший судебный пристав-исполнитель Ленинского районного отдела судебных приставов признан виновным в совершении ряда эпизодов мошенничества и взяточничества. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.

Напомним, в период 2014-2017 годов 29-летний обвиняемый, занимая указанную должность, совершал преступления путём внесения недостоверных сведений в электронную базу судебных приставов, на основании чего в дальнейшем возбуждались исполнительные производства. Во исполнение обязательств по данным производствам осуществлялось перечисление денежных средств на счета подложных "взыскателей". Деньги похищались со счёта районного подразделения службы судебных приставов, в котором работал обвиняемый. В общей сложности было похищено около 12,5 млн рублей.

Кроме того, бывшему приставу вменяется эпизод, связанный с получением им в июле 2017 года взятки от своей знакомой за снятие запрета на совершение юридически значимых действий с автомобилем, который незадолго до этого был приобретён отцом указанной знакомой.

По информации СК, суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей.