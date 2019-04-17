На "ЮТэйр" завели дела из-за перевозки двух детей инвалидов по цене 12 билетов

На авиакомпанию Utair завели два административных дела из-за перевозки двух детей инвалидов по цене 12 билетов, передает "Интерфакс" со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что перевозчик принудил жительницу Хабаровска оплатить дополнительные посадочные места перевозки двух своих детей-инвалидов.

Дела направлены в Роспотребнадзор по ХМАО-Югре. Авиакомпанию подозревают в обмане потребителей и оказании услуг без предоставления необходимой информации.

В свою очередь в Utair Накануне.RU сообщили, что нарушений в действиях авиакомпании нет. "Курганский следственный отдел на транспорте уже провел проверку данной ситуации и принял решение об отказе в возбуждении дела", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что матери с двумя детьми потребовалось 13 мест: 1 — для взрослого, 3 — для одного ребенка с гипсом и 9 — для второго ребенка на носилках. "При этом Фонд социального страхования РФ, который занимался перевозкой семьи на лечение, выделил им деньги только на 4 места", - отметил перевозчик.

Utair заменил самолет на тот, где были места для носилок.

"Utair призывает все фонды и общественные организации, которые оплачивают проезд на лечение, тщательно проверять потребность пассажиров в местах для перелета и всегда связываться с авиакомпанией, как это предусматривают правила при перевозке такой категории пассажиров, чтобы уточнить наличие мест на нужном рейсе. Со своей стороны Utair делает все возможное, чтобы оперативно решать проблемы маломобильных пассажиров", - говорится в комментарии авиакомпании.