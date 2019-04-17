"Полностью заменить грудное молоко невозможно!" В России могут запретить рекламу сухих смесей

Сенаторы предложили запретить в стране рекламу детских смесей в качестве полноценной замены грудного молока. Мера коснется только питания для детей до года. Специалисты утверждают, что никакие современные сухие смеси не способны полностью заменить грудное молоко, а 70% женщин необоснованно прерывают грудное вскармливание под влиянием рекламы и распространителей такой продукции, передает корреспондент Накануне.RU.

Поводом для внесения законопроекта о запрете рекламы сухих смесей как полноценной альтернативы грудному молоку стали обращения граждан в Совет Федерации, рассказал сенатор Валерий Рязанский. Часть родителей сообщили об ухудшении здоровья ребенка после перехода на такое питание.

По словам сенатора, под запрет попадет реклама смесей в магазинах и в супермаркетах, в том числе с использованием скидок, бонусов и распродаж, в которой сухие смеси позиционируются как полноценная замена грудного молока.

"До года режим питания ребенка надо будет согласовывать со специалистом", - добавил Рязанский.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2020 г.

Детские сухие смеси за 20-30 лет значительно приблизились к параметрам натурального грудного молока, но 70% матерей так увлеклись этой идеей, что стали отказываться от кормления грудью по надуманным причинам, рассказала заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Пырьева.

"В грудном молоке – 40 тыс. компонентов. Полностью его ничем невозможно заменить", - заверила специалист.

Смеси должны применяться только в исключительных случаях, когда мать действительно не может кормить ребенка сама. Необоснованная замена натурального молока смесями чревата проблемами с иммунитетом у ребенка, аллергией, ожирением не только в детском возрасте, но и во взрослой жизни.

Также ученые доказали, что грудное вскармливание является профилактикой онкологии, добавила доктор медицинских наук.

"Параметры развития ребенка, который питается смесью, близкие, но не одинаковые с параметрами развития ребенка на грудном молоке. Нужно обеспечить максимальную распространенность грудного вскармливания у тех, кто может и должен кормить грудью, а это львиная доля женщин", - сказала Екатерина Пырьева.

По ее данным, только 30% женщин кормят детей грудью до года.

"Реклама детских смесей - это геноцид нации", - заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Активистка напомнила о содержании пальмового масла в сухих смесях, которое якобы мешает всасыванию кальция и является канцерогенным, то есть способно вызвать детскую онкологию.

Екатерина Пырьева с этим не согласилась. Ни в одной стране мира не относятся к пальмовому маслу так настороженно, как в России.

"Нет никаких научных данных о том, что пальмовое масло имеет канцерогенный эффект. В пальмовом масле содержится кислота, которая важна для развития мозга ребенка. Исключение этой кислоты из смесей специалистами оценивается неблагоприятно, последствия могут быть серьезными", - возразила доктор.