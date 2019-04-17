В Тверской области арестован директор микрокредитной фирмы по обвинению в вымогательстве

В Тверской области расследуется уголовное дело в отношении директора и персонального менеджера филиала микрокредитной организации "Лига денег", подозреваемых в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 15 января между жителем областной столицы и компанией был заключён договор потребительского микрозайма. В связи с допущенной заёмщиком в начале апреля просрочкой внесения еженедельного платежа в период со 2 по 5 апреля 2019 года персональный менеджер фирмы совместно с директором тверского филиала "Лиги денег", находясь в помещении организации,осуществляли телефонные звонки с корпоративных мобильных телефонов на мобильный телефон должника, высказывая в адрес последнего требования передачи им в ограниченный срок денежных средств в сумме трёх тысяч рублей. Такая сумма, как отметили в СК, превышает размер еженедельного платежа — 1 тыс. 390 рублей. Со стороны кредиторов при этом имели место угрозы применения насилия к заёмщику и членам его семьи.

Также установлено, что 4 апреля персональный менеджер "Лиги денег", находясь у квартиры должника в Твери, подошёл к женщине, применил насилие к женщине, воспрепятствовавшей его проникновению в жилище, затем он незаконно проник в квартиру.

Оба фигуранта дела заключены под стражу, один из них обратился в органы СК с явкой с повинной. В ближайшее время планируется предъявить обвинение директору фирмы.

Расследование дела продолжается.