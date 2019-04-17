От Порошенко уже бегут все, - олигарх Тарута

На Украине уже никто не верит в победу действующего президента Петра Порошенко на выборах. Об этом заявил олигарх и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

"Известно, что когда корабль тонет, то крысы бегут. Это сейчас происходит с командой Порошенко: все переобуваются на ходу, никто не верит в его победу. Заявления пишут даже силовики", – сказал он на канале "Наш".

Напомним, недавно в отставку подал замглавы администрации Порошенко Валерий Кондратюк из-за разногласий. Его коллега Алексей Филатов также ушел, пишут СМИ, хотя Порошенко не обнародует эту информацию. За два дня до второго тура уйдет в отпуск начальник Управления госохраны Валерий Гелетей. Сообщалось также о бегстве главного военного прокурора Анатолия Матиоса, но он объявился в Киеве.

Депутат Рады Евгений Рыбчинский сообщал, что аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" готовятся к массовому бегству нынешней верхушки.