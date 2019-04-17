ЦБ заявил о росте количества поддельных банкнот в России

8911 поддельных денежных купюр в банковской системе России было обнаружено в первом квартале 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

"Среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных номиналов: пятитысячные (6220 банкнот), тысячные (1835) и двухтысячные (680)", — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ добавили, что за три месяца текущего года было выявлено 523 штуки иностранных банкнот, большую часть которых составляют доллары США — 449 штук.