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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге начали разбирать ещё один старинный дом. Перевезут в Нижнюю Синячиху

В Екатеринбурге начали разбирать старинный дом на улице Декабристов 73а, чтобы перенести его в музей-заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным очевидцев, сегодня на объекте уже работают несколько человек. В музее-заповеднике Накануне.RU обещали завтра подробно прокомментировать данное решение. А руководитель движения "Уральский хронотоп" Олег Букин добавил, что дом музеефицируют.

дом на ул. Декабристов 73а(2019)|Фото: Накануне.RU

дом на ул. Декабристов 73а(2019)|Фото: Накануне.RU

дом на ул. Декабристов 73а(2019)|Фото: Накануне.RU

Сам дом был построен больше 100 лет назад. Добавим, что этот здание находится напротив снесённой телебашни. Участок активно расчищают для строительства новой ледовой арены УГМК.

телебашня, остатки телебашни(2018)|Фото: Накануне.RU

На этой же неделе снесли старый дом купца Курочкина и дом профессора Серебровского.

Напомним, что ранее для строительства арены снесли недостроенную телебашню в Екатеринбурге, для многих жителей она была символом города. В период подготовки объекта к взрыву горожане устраивали различные акции в защиту башни. Граждане выступали против демонтажа и требовали общественных слушаний.

Однако это не помогло, и власти приняли решение снести телевышку. Сообщалось, что из бюджета Свердловской области на строительство спортобъекта выделят 300 млн руб.

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В Екатеринбурге начали разбирать ещё один старинный дом. Перевезут в Нижнюю Синячиху

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Теги: екатеринбурге, нижняя синячиха, старинный дом, декабристов 73а



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