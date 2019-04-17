В Екатеринбурге начали разбирать ещё один старинный дом. Перевезут в Нижнюю Синячиху

В Екатеринбурге начали разбирать старинный дом на улице Декабристов 73а, чтобы перенести его в музей-заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным очевидцев, сегодня на объекте уже работают несколько человек. В музее-заповеднике Накануне.RU обещали завтра подробно прокомментировать данное решение. А руководитель движения "Уральский хронотоп" Олег Букин добавил, что дом музеефицируют.

Сам дом был построен больше 100 лет назад. Добавим, что этот здание находится напротив снесённой телебашни. Участок активно расчищают для строительства новой ледовой арены УГМК.

На этой же неделе снесли старый дом купца Курочкина и дом профессора Серебровского.

Напомним, что ранее для строительства арены снесли недостроенную телебашню в Екатеринбурге, для многих жителей она была символом города. В период подготовки объекта к взрыву горожане устраивали различные акции в защиту башни. Граждане выступали против демонтажа и требовали общественных слушаний.

Однако это не помогло, и власти приняли решение снести телевышку. Сообщалось, что из бюджета Свердловской области на строительство спортобъекта выделят 300 млн руб.