В Челябинской области на возмещение затрат авиаперевозчикам дополнительно направят более 70 млн рублей

Правительство Челябинской области дополнительно направило 72,4 млн рублей на субсидирование выпадающих доходов авиаперевозчикам.

Как рассказал и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов, в рамках программы на софинансирование авиаперевозок в 2018 году было заложено 175,6 млн рублей, но заявку регион подавал на выделение 248 млн рублей.

"Области удовлетворили запрос в полном объеме, поэтому появилась возможность направить дополнительно 72,4 млн рублей на субсидирование региональных авиаперелетов", - добавил он.

Дополнительные средства получат авиаперевозчики, которые осуществляют перевозки из Челябинска в Казань, Самару, Ростов, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Краснодар, Минеральные Воды.