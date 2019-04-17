17 Апреля 2019
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Политика Сибирский ФО

В Забайкалье на рабочем месте скончался первый замглавы администрации губернатора

В Забайкалье на рабочем месте скончался первый замглавы администрации губернатора региона, передает МИА "Россия сегодня".

Уточняется, что Сергей Трофимов умер на 70-м году жизни в своем кабинете.

Его память почтили минутой молчания сегодня на заседании регионального парламента. "Сердце Сергея Борисовича Трофимова остановилось незадолго до начала очередного пленарного заседания парламента. Будучи первым заместителем руководителя администрации губернатора края, он лично курировал процесс прохождения и обсуждения законопроектов на площадке законодательного собрания, участвовал в работе всех профильных комитетов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального заксобрания.

Администрация главы региона также выразила соболезнования родным и близким Сергея Трофимова

.

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В Забайкалье на рабочем месте скончался первый замглавы администрации губернатора

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Теги: забайкалье, администрация, первый замглавы, Сергей Трофимов



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