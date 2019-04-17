Кинокомпания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о керченском стрелке

Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова снимет фильм, основанный на трагических событиях, произошедших в Керчи в октябре 2018 года.

В центре сюжета окажется история 18-летнего студента Владислава, который устроил стрельбу и взрыв в колледже, в результате чего погиб 21 человек, еще более 50 пострадали.

"Фильм расскажет историю не только самого Рослякова, но и погибших, и выживших преподавателей и учеников, - цитирует ТАСС представителя "Базелевса". - Чтобы предотвратить в будущем подобные события, авторы фильма хотят разобраться, как могла произойти эта трагедия, исследовать вопросы безопасности в учебных заведениях, рассказать о жизни и проблемах подростков, на которые обычно не обращают внимание взрослые".

Лента будет снята в формате screenlife - действия будут разворачивается прямо на экране компьютера или смартфона. "Вместо декораций - рабочий стол, вместо действия героя - курсор", - пояснили в пресс-службе. Режиссером картины станет Леонид Марантиди, сроки выхода ленты пока не называются.