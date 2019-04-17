Чиновник Пак рассказал, как футболист Кокорин бил его стулом по голове

Чиновник Минпромторга России Денис Пак выступил в суде по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Он рассказал, как его били стулом.

Напомним, оба футболиста, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являются фигурантами дела об избиении людей в Москве.

Сегодня Пак рассказал, что когда он в то утро сидел в кафе, к нему подошел Кирилл Кокорин "и начал выражаться".

"Александр Кокорин взял стул, и, желая нанести максимальный вред моей жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы. Я подставил руку, удар пришелся как по моей руке, так и по голове. А Кирилл Кокорин начал наносить удары в область головы", - цитирует Пака "Спорт-Экспресс".

По его словам, избиение длилось несколько минут, после чего в ситуацию вмешались другие посетители и сотрудники кафе. Пак отметил, что все сопровождалось нецензурными выражениями в его адрес.

"Они говорили на меня "китаец", что я должен ехать в Китай и делать там замечания. Все это было крайне неприятно", - признался избитый чиновник.

Напомним, сегодня суд вынес решение об отклонении апелляции футболистов. Они останутся в СИЗО до сентября.