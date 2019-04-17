Тюменские чиновники "поддержат" хипстерские кофейни "ночными облавами", а на мигрантов – "полномочий нет"

Вопросы поддержки малого бизнеса и развития продовольственного рынка Тюмени обсудили муниципальные депутаты в рамках заседания комиссии по экономическому развитию и бюджету. Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники выразили ряд недовольств сложившейся ситуацией с торговлей на улицах города. При этом показалось, что мэрия действует весьма избирательно в вопросах кому можно торговать, а кому – нет.

Так вопрос о мобильных кофейнях, которые очень понравились горожанам, подняла депутат Наталья Проскурякова на примере Затюменского эко-парка, где на парковке стояли кофейные ларьки, но были прогнаны.

"Возможно там и не были оформлены как положено, но потребность в них там огромна у людей: можно взять кофе или чай в стаканчике на вынос. Они в принципе ничем больше не торгуют", – посетовала парламентарий.

Ситуацию с давлением на кофейни пояснила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина.

"Что касается нестационарной торговли… Мое прямое убеждение, что бизнес должен быть зарегистрирован, платить налоги и соблюдать законодательство. Все. Те ларьки на колесах, в которых осуществляется эта деятельность, к этим параметрам не подходят", – строго заявила чиновник и добавила, что подобные точки "будут демонтироваться".

"Выписываемые протоколы не помогают и требуются более жесткие мероприятия, которые администрация города будет применять", – прямо добавила представитель власти.

При этом Еремина сообщила, что мэрия уже включила это место в реестр разрешенной нестационарной торговли и нашла предпринимателя, который будет торговать у парка. В такое совпадение народные избранники не поверили.

На просьбу и возражение депутатов, что неплохо было бы властям помочь кофейням как малому бизнесу с документацией, чтобы легализоваться и организовать процесс, представитель мэрии заявила, что "меры" были приняты, ошарашив подробностями участников заседания.

"Мы ходили к ним и разъясняли… с прокуратурой, проводили ночные рейды, все делали. Это такая принципиальная позиция у людей: заработал, съехал и хоть трава не расти", – стояла на своем чиновник. А кто-то из зала в шутку посоветовал в парк носить с собой свой термос с чаем.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась и на тюменской набережной, где власти даже вынуждены были ввести платную парковку, чтобы помешать кофейням на колесах торговать напитками. Общественники уже неоднократно требовали решить цивилизованно вопрос, однако пока принимаются лишь запретительные меры.

Если с хипстерами и их вагончиками с капучино и эспрессо мэрия действует жестко, то как выяснилось с товарищами с сопредельных "дружественных государств", торгующих шаурмой, и "рыбаками с южными лицами", которые оккупировали улицы Тюмени – сделать ничего не может: "нет полномочий".

Экс-начальник тюменской полиции, депутат Валерий Роженцев обратил внимание на точки, которые держат "лица с внешностью выходцев из ближнего зарубежья".

"Возьмем "калининское кольцо", я там часто езжу… Кто-то же дал им разрешение? Там написано шаурма и постоянно стоят машины", - посетовал народный избранник, на что госпожа Еремина вспомнила, что на проверки введен жесткий мораторий, а Роспотребнадзор осуществляет контроль только при наличии очень серьезных заявлений, например, об угрозе жизни. При этом говоря о точке с шаурмой, чиновница пояснила, что там торгуют граждане России и они платят налоги. "Да бизнес некрасивый, неприглядный. Будут отравления – мы отреагируем, а пока не можем", – добавила она.

На этом депутаты не ограничились и напомнили про еще одну старую и острую проблему: засилье уличных торговцев рыбой. На это пожаловался депутат Юрий Коновалов.

"Там отнюдь не продукты с подсобных хозяйств и торгуют ими отнюдь не граждане России… В этих вопросах самоустранились все: и администрация, и полиция", – заявил парламентарий, пояснив, что на его письменные депутатские запросы власти разводят руками: "нет законодательной базы".

"Торговля не только не прекращается, а увеличивается с каждой неделей. Меня уже убеждали, что по этому вопросу вы ничего не можете, не хотите и не желаете… Но тогда зачем нам такой департамент, который не обладает полномочиями… Такого в Тюмени не было никогда, безнаказанность порождает сами знаете, что… Никто никого не наказывает и скоро уже у администрации увидим торговлю карасями", – раскритиковал работу чиновников Коновалов.