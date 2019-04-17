17 Апреля 2019
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Политика Челябинская область

Нового главу Копейска выберут 14 июня

В Копейске объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняли депутаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Заявки от кандидатов будут принимать до 28 апреля. Конкурс пройдет 5 июня, а 14 июня депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать нового руководителя города.

Напомним, в марте глава Копейска Владимир Можин покинул пост по собственному желанию. И.о. был назначен Андрей Фалеячик.

Накануне город инспектировал врио губернатора Алексей Текслер. Он посетил проблемные объекты и передал Фалейчику папку с жалобами жителей. По итогам глава области поддержал кандидатуру и.о. на конкурсе.

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Нового главу Копейска выберут 14 июня

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Теги: глава Копейска, конкурс, глава города, выборы главы,



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