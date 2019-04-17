Нового главу Копейска выберут 14 июня

В Копейске объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняли депутаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Заявки от кандидатов будут принимать до 28 апреля. Конкурс пройдет 5 июня, а 14 июня депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать нового руководителя города.

Напомним, в марте глава Копейска Владимир Можин покинул пост по собственному желанию. И.о. был назначен Андрей Фалеячик.

Накануне город инспектировал врио губернатора Алексей Текслер. Он посетил проблемные объекты и передал Фалейчику папку с жалобами жителей. По итогам глава области поддержал кандидатуру и.о. на конкурсе.