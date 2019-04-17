Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет. Об этом в ходе отчета перед депутатами Госдумы заявил премьер Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.
Размер пособия может измениться с 2020 г., сказал Дмитрий Медведев, правительство подготовило предложения.
"Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года", - сказал депутатам премьер.
Размер индексации пособия он не назвал, но отметил, что выплаты могут носить адресный характер.
Напомним, сейчас после достижения ребенком 1,5 лет женщины получают пособие в размере 50 руб. в месяц.