17 Апреля 2019
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Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет. Об этом в ходе отчета перед депутатами Госдумы заявил премьер Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

Размер пособия может измениться с 2020 г., сказал Дмитрий Медведев, правительство подготовило предложения.

"Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года", - сказал депутатам премьер.

Размер индексации пособия он не назвал, но отметил, что выплаты могут носить адресный характер.

Напомним, сейчас после достижения ребенком 1,5 лет женщины получают пособие в размере 50 руб. в месяц.

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Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

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Теги: пособие по уходу за ребенком, Дмитрий Медведев, Госдума, отчет



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