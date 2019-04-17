Порошенко стянул в Киев спецназ для переворота и отмены выборов, - депутат Рады

В Киев прибыли несколько групп спецназовцев по 300 человек. Они одеты в штатское и полностью вооружены. Действующим президентом страны Петром Порошенко готовится переворот. Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский.

"Сегодня-завтра им будет поставлена задача, связанная со срывом выборов и введением на Украине военной диктатуры. Руководители подразделений, прибывших инкогнито в столицу из Винницкой, Житомирской и других областей, работают в режиме полной боевой готовности", - написал Рыбчинский.

Он отмечает, что генералы, которые стали миллионерами за пять лет войны, вместе с главнокомандующим-миллиардером не хотят отдавать власть. А кроме того, в Киев прибывают боевики-"ветераны", которым за три дня обещают по тысяче долларов.

При этом аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" все равно готовятся к массовому бегству коррумпированной верхушки, добавил депутат.

Накануне Порошенко заявил, что его рейтинг резко вырос до 40%.