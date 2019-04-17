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Общество Челябинская область

178 жителей пострадавшего дома в Магнитогорске получат новое жилье

В Магнитогорске 178 жителей дома, где в результате взрыва произошло обрушение, решили поменять жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Как рассказала и.о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, в реестре получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения значатся 178 заявлений.

Средства на покупку жилья выделены из федерального, областного и бюджета ММК.

"Мы подходим к решению проблем каждой семьи индивидуально. К примеру, если жители изменят свою точку зрения и примут решение остаться жить в родном доме – у них будет на это право даже в том случае, если они уже получат на руки уведомления", – рассказал и.о. министра.

Жители смогут приобрести жилье не только в области, но и за ее пределами.

Напомним, Госэкспертиза признала пригодным для проживания дом №164 по проспекту Карла Маркса. С 1 апреля жителям пятого, шестого, девятого и десятого подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. Как подчеркнул глава, это сделают лишь те жители, которые хотят вернуться в этот дом. От нежелающих проживать в доме в мэрии принимают заявления на покупку жилья. Также жители смогут продлить аренду квартир еще на три месяца, чтобы вернуться в дом, когда будут завершены все ремонтные работы и благоустройство территории.

дом в Магнитогорске, обрушение(2019)|Фото:Накануне.RU

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178 жителей пострадавшего дома в Магнитогорске получат новое жилье

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры,



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