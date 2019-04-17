В Нижневартовске обсудили безопасность горожан в майские праздники

В Нижневартовске состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. Ее участники обсудили безопасность гостей и жителей города во время майских праздников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Одним из первых событий станет праздник Весны и труда. 1 мая на площади Нефтяников пройдет масштабный концерт с участием творческих коллективов учреждений культуры города. По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Нижневартовску Сергея Григорьева, с 30 апреля полицейские переходят на усиленный режим несения службы. В обеспечении общественного порядка также будут задействованы представители добровольных народных дружин и сотрудники ЧОПов.

Для безопасности граждан в местах, где развернутся основные праздничные действия, установят рамки металлоискателя. На праздник не будут пускать граждан в алкогольном или наркотическом опьянении. Также полицейские будут изымать колющие, режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости (в том числе алкогольные напитки) и газораспылительные баллончики. Получить назад изъятые предметы владельцы смогут только после завершения праздничного мероприятия.

Кроме того, 1 мая, с 11.00 и до окончания прохождения праздничной колонны перекроют движение по проспекту Победы на участке от ул. Пикмана до площади Нефтяников.

Аналогичные меры безопасности будут приняты и во время празднования Дня Победы. Шествие "Бессмертного полка" пройдет по маршруту: улица Ленина – проспект Победы – улица 60 лет Октября и завершится у мемориала "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.". Эти участки дорог будут закрыты для автомобилей.

"Обращаем внимание, что ограничение автомобильного движения распространится также на время репетиций парада - 5 и 7 мая, а также в день предварительного возложения цветов к мемориалу "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г." - 8 мая", - сообщили в мэрии.

Сейчас полицейские проводят проверку жилого сектора, дачных кооперативов, чердачных и подвальных помещений зданий, расположенных рядом с местами проведения мероприятий.