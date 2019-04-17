СМИ: Экс-хоккеист "Ак Барса" напал на девушку, перегородившую дорогу его "Мерседесу"

Бывшего нападающего казанского "Ак Барса" Дмитрия Обухова обвинили в избиении девушки.

Как сообщили СМИ, 12 апреля в Казани машина пострадавшей преградила проезд "Мерседесу" без номерных знаков, в нем находился Обухов. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения.

Хоккеист дважды подходил к автомобилю девушки и бил ее, сообщает "Бизнес-Online" со ссылкой на саму пострадавшую. Обухов заявил, что девушка сама виновата, так как грубила ему.

Обухов завершил карьеру хоккеиста в этом году. В прошлом сезоне он выступал в ВХЛ за "Барс", откуда был отчислен, сообщает "Спорт-Экспресс".

Между тем, в 2011 году форвард был фигурантом дела об изнасиловании, однако его вину не доказали. Также его лишали водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта с избиением пешехода. За это московский клуб оштрафовал игрока на 5 млн рублей и сослал его в "дубль". Позже игрок попросил прощения за свой поступок.