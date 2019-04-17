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Происшествия Свердловская область

Глава отдела противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга уволен "в связи с утратой доверия"

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Эдуард Воронин уволен "в связи с утратой доверия". Таково было требование прокуратуры.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что высокопоставленный полицейский допустил конфликт интересов, а свое руководство об этом не уведомил.

"Указанный сотрудник полиции в связи с использованием своих служебных полномочий получил от физического лица незаконную выгоду имущественного характера в виде охотничьего оружия и принадлежностей к нему стоимостью свыше 700 тыс. руб. за совершение конкретных действий и бездействие в интересах данного лица", - уточнили в прокуратуре.

Против силовика было возбуждено дело по статье УК РФ "получение взятки в крупном размере". Также прокуроры проверили его декларацию о доходах и установили, что он скрывал факт пользования им и членами его семьи дорогостоящего недвижимого имущества.

"Прокуратура города в адрес начальника ГУ МВД России по Свердловской области внесла представление, по результатам рассмотрения которого указанный сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Эдуарду Воронину было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ. Он проходит фигурантом по уголовному делу о превышении служебных полномочий. Речь идет о целой сети игорных заведений, которая функционировала в уральской столице.

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Глава отдела противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга уволен "в связи с утратой доверия"

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Теги: полиция, коррупция, Екатеринбург



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