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Политика Пермский край

Четвёртый фигурант дела о гибели рабочих в шахте Соликамска проведёт под стражей ещё два месяца

Состоялось очередное заседание по продлению меры пресечения фигурантам дела о гибели рабочих в шахте Соликамска, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Перми.

Напомним, вечером 22 декабря 2018 г. произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки нашли тела девяти погибших. По факту ЧП возбуждено дело, арестованы горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, горный мастер Андрей Купряшкин и инженер по охране труда I категории в компании "УС-30" Святослав Седов.

Вчера до 22 июня продлили арест Купряшкину и Канищеву, сегодня до того же дня – Седову, а теперь и Чукаеву. Продлят ли арест Андрею Артюхину, станет известно завтра. Заседание назначено на 15.00.

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Четвёртый фигурант дела о гибели рабочих в шахте Соликамска проведёт под стражей ещё два месяца

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Теги: шахта, Соликамск, СКРУ-3, пожар, смерть девяти рабочих



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