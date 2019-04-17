В Каменске-Уральском школьник отравил еду одноклассников. Полиция начала проверку

В Каменске-Уральском учащийся школы №4 отравил еду своих одноклассников. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, причиной отравления мог стать антисептик, которым обрабатывают руки.

Семь человек были доставлены в больницу, где им промыли желудки.

"Личности и потерпевших детей, и ребенка, которого подозревают в том, что он отравил одноклассников, полиции уже известны. Сейчас организована работа по сбору информации о том, как это произошло, куда смотрели взрослые, присутствовавшие при приеме пищи. По одной из версий, причиной отравления мог стать антисептик, которым обрабатывают руки. К проверочным мероприятиям подключены сотрудники полиции отдела по делам несовершеннолетних ОП №24 каменск-уральского гарнизона полиции. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение и комплекс профилактических мер реагирования", – рассказал Валерий Горелых.

А в начале апреля этого года в Каменске-Уральском прокуратура организовала проверку в столовой лицея №9 по сообщению СМИ о найденной в борще упаковке от таблеток.