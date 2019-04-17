Доклад о заболеваемости раком впечатлил депутатов думы Екатеринбурга

Постоянная комиссия думы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению, заслушав доклад начальника городского управления здравоохранения Дениса Демидова о том, как в муниципалитете организована борьба с онкологическими заболеваниями, пришла к выводу, что этот вопрос в силу его большой актуальности необходимо выносить на обсуждение всего представительного органа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По информации Демидова, по летальным исходам онкология занимает второе место (204 человека на 100 тыс. жителей в 2018 году) после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по его словам, прослеживается "тренд на увеличение смертности от злокачественных заболеваний".

Докладчик подчеркнул, что задача горздрава - организовать своевременную диагностику, чтобы выявлять рак на начальных стадиях, когда лечение проходит успешно и обходится в разы дешевле. Например, при поражении лёгких на 1-2 стадиях цена вопроса - около 60 тыс. руб., а на 3-4 стадиях - более 300 тыс. руб, и далеко не факт, что больного с запущенной формой болезни удастся спасти.

Что касается высокотехнологичной помощи, то это уже прерогатива областного министерства здравоохранения, которое располагает соответствующей материально-технической базой и кадрами.

Присутствовавший на заседании заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов заверил депутатов, что взаимодействие с минздравом налажено. Однако никто из представителей регионального ведомства на комиссию не пришёл - министр Андрей Цветков по телефону сообщил, что находится в командировке, а своих заместителей присылать не стал.

Очевидно, что для облздрава эта тема весьма болезненная. В начале апреля текущего года Росздравнадзор РФ в ходе внеплановой проверки лечебных учреждений Свердловской области выявил высокий уровень показателей смертности населения в регионе, в том числе Екатеринбурге. Было установлено, что в 2018 году средний показатель смертности на Среднем Урале превышает на 8,4% общероссийский и на 13,7% выше, чем в Уральском федеральном округе. В числе основных причин смертности указаны, в частности, злокачественные новообразования. Тогда инспекторы Росздравнадзора сделали вывод, что в Свердловской области нет структурного взаимодействия между региональным минздравом и горздравом Екатеринбурга, отсутствует единая система маршрутизации пациентов.

На этом фоне выступление Демидова смотрелось несколько странно, поскольку о вышеназванной проблеме не прозвучало ни слова. Тем не менее, члены профильной комиссии приняли предоставленную информацию к сведению. И под впечатлением нарастающей угрозы онкозаболеваемости даже предложили вынести вопрос на обсуждение всей думы, чтобы по возможности увеличить финансирование мероприятий по борьбе с раком при корректировке бюджета на 2019 год. Причём, предложили вновь заслушать дополненный конкретными цифрами доклад руководителя горздрава уже на ближайшем заседании 23 апреля.

Однако заместитель мэра по вопросам социальной политики Баранов заявил, что в столь короткий срок обновить документ не удастся, попросив депутатов назначить повторное рассмотрение вопроса на июнь. В итоге народные избранники решили не привязываться к конкретной дате и записали в протоколе заседания "рассмотреть вопрос по мере готовности".

Напомним, что тема профилактики онкозаболеваний в областной столице стала "роковой" для прежнего главы горздрава Александра Дорнбуша. Чиновник на заседании гордумы в декабре прошлого года, вопреки мнению мэра Александра Высокинского, настаивал на принятии обращения в адрес губернатора региона Евгения Куйвашева с просьбой оказать помощь больным раком.

Официальную позицию мэрии тогда отстаивал вице-мэр по социальной политике Баранов, заявивший, что "этим обращением мы можем поставить губернатора в неудобное положение".

Но Дорнбуш объяснял, что нужна просто добрая воля губернатора, поскольку для областного бюджета решение проблемы ничего не будет стоить: средства в размере 600 млн руб. готова выделить федерация , а у горздрава уже есть готовый план создания восьми специализированных медицинских центров. То есть требуется лишь согласие областного руководства. По его словам, смертность от онкологии в Екатеринбурге растет на 1% в год, и если динамика сохранится, то в 2019 году, согласно прогнозам, в столице Среднего Урала умрет на 160 человек больше, чем в текущем году.

Обращение к губернатору всё-таки направили, а Дорнбуша в этот же день уволили без объяснения причин, приняв на освободившееся место Демидова.