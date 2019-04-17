Boston Dynamics запрягли роботов-спотов и заставили их тащить грузовик

Инженеры из Boston Dynamics продемонстрировали новые возможности своих роботов. В сети уже появлялись видео, в которых Spotpower (роботы на четырех "лапах") танцуют, прыгают, сохраняют равновесие. А теперь они еще и используются как тяговая сила.

Десять Spotpower потребовалось запрячь, чтобы сдвинуть и прокатить по парковке грузовичок. В компании сообщают, что эти роботы-споты уже прошли испытания и скоро будут доступны в продаже.

В комментариях к видео на YouTube, конечно же, шутят про скорое восстание машин и искусственный интеллект, у которого теперь есть все для завоевания планеты.