Власти Прикамья разрешили нести в "Бессмертном полку" Знамя Победы

Общественники получили ответ от властей Прикамья на запрос о том, возможно ли нести в "Бессмертном полку" Знамя Победы, сообщил Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Он рассказал: в ответе администрации губернатора говорится, что Знамя Победы защищено профильным законом.

"Не может быть никаких препятствий для использования его в торжественных мероприятиях, включая "Бессмертный полк". Мы считаем, что Знамя нести можно. Полагаю, что власти донесут эту позицию до краевого управления МВД и законность будет соблюдена", - рассказал Гурьянов.

Он напомним, что создано объединение "9 мая – со Знаменем Победы". 18 апреля пройдёт очередное собрание его оргкомитета.

"Его члены решили собраться и проконтролировать, что закон соблюдается. Они придут с фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы всё фиксировать и вести онлайн-трансляцию. Действия, который предпринимала "Суть времени" и другие патриотические организации последний год, помогли донести до региональной власти, что нельзя запрещать Знамя Победы в "полку". Это незаконно и аморально", - резюмировал Гурьянов.

Напомним, тех, кто пытался пронести 9 мая 2018 г. во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. В соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды отказались признать запрет экстремизмом.