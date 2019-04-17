Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил в Twiitter, что, по социологическим данным, его рейтинг около 40%, а у Владимира Зеленского - 60%. Он поблагодарил "эти 40%" и добавил, что будет переубеждать оставшиеся 60%.

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Если Порошенко продолжит "переубеждать" сторонников Зеленского такими же темпами, то через день-два может его обогнать по своим данным. Напомним, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), за Зеленского готовы проголосовать 72%, за Порошенко - только 25%.

Замдиректора КМИС Антон Грушицкий сказал в эфире, что эти данные у Порошенко получены телефонным опросом. А как показали предварительные опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными и имеют погрешность не менее 5-6%.

В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".

Как сообщало Накануне.RU, на днях Порошенко заявил, что "твердо намерен" выиграть президентские выборы и делает для этого все необходимое.