ГП не исключила возбуждения уголовного дела после обнаружения отверстия в "Союзе МС-09"

Генпрокуратура может возбудить уголовное дело после инцидента с обнаружением отверстия в "Союзе МС-09". О возможности принятия таких мер сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса ГП Дмитрий Демешин, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что пока делать подобные выводы преждевременно.

"Пресловутая дырка в корпусе МКС... Мы до сих пор выясняем, где она находится. Работа по этому поводу до сих пор идет", - сказал он. "Возможно, будет заведено уголовное дело", - добавил представитель надзорного ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, разгерметизации корабля "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака. На обшивке космического корабля изнутри видны следы сверла.

Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".