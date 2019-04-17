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Паслер посетил ЮУМЗ, на котором зреет протест. Зарплату рабочим пообещали выплатить до конца апреля

В Орске предприятие "ОРМЕТО-ЮУМЗ", находящееся в кризисном состоянии уже несколько месяцев, посетил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

На встрече с руководством и работниками предприятия глава региона заявил о том, что сегодня-завтра им выплатят долги по заработной плате. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Напомним, машиностроительный концерн "стоит" с сентября 2018 года. Сотрудники завода находятся в вынужденном отпуске семь месяцев. Положенные по трудовому законодательству 2/3 заработной платы не выплачиваются вовремя, а задолженность перед работниками возросла до 90 млн рублей.

Паслер пообещал, что сегодня перед работниками будет погашена задолженность по зарплате за февраль, за март руководство завода обещает выплатить до конца апреля. Глава региона передал председателю профсоюзного комитета предприятия Наталье Азмухановой платежку от контрагентов на 60 миллионов на счет завода.

встреча врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с коллективом предприятия ОРМЕТО-ЮУМЗ(2019)|Фото: fporen.ru

Долги предприятия в размере 5,5 миллиардов рублей новый губернатор назвал растратой и воровством.

В Федерации профсоюзов уточнили, что резервы на выплату видят в сдаче металлолома. Также Паслер сообщил, что у ЮУМЗ есть совместный проект со свердловским заводом "Уралмаш". Еще одно направление работы - производство конвекторов для ЕВРАЗА, это должно позволить запустить производство полностью.

Паслер на встрече попросил Следственный комитет проверить, как уходили средства со счетов предприятия. Уголовное дело было возбуждено 29 марта. Глава региона потребовал найти контрагентов, бенифициаров, заявив, что они должны понести ответственность.

Отметим, работники ЮУМЗ еще 30 марта собирались провести митинг против действующей государственной промышленной политики, приводящей к закрытию крупных промышленных мероприятий.

Однако организаторы отменили мероприятие после обещания врио главы области провести переговоры, в том числе на федеральном уровне.

Но после заявления о продлении простоя на заводе рабочие вновь заговорили о митинге. Акцию протеста запланировали на 20 апреля, заявка уже подана. Как ранее сообщала Накануне.RU председатель профсоюзного комитета предприятия Наталья Азмуханова, митинг состоится вне зависимости от итогов встречи с врио губернатора.

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Паслер посетил ЮУМЗ, на котором зреет протест. Зарплату рабочим пообещали выплатить до конца апреля

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Теги: денис паслер, орск, ормето-юумз



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Ранее 15.04.2019 08:56 Мск Рабочие машиностроительного концерна Оренбуржья решат вопрос с митингом после встречи с Паслером

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