Городское предприятие тюменского депутата забирает областное правительство: компания стала прибыльной

Акции тюменской городской коммунальной дорожной сервисной компании АО "Трасса" передадут в собственность регионального правительства. Такое решение сегодня приняли депутаты профильной комиссии, в которую входит и сам директор предприятия – депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев, возглавляющий компанию с 2017 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Сам народный избранник пояснил, что отчуждение предприятия связано с законодательством, которое предписывает муниципалитетам передавать данную сферу и полномочия на областной уровень.

Примечательно, что АО "Трасса" оставалось последней муниципальной компанией, которая занималась дорожной сферой. Ранее городские власти аналогично передали области АО "ДЭУ КАО".

"За 2,5 года моей деятельности прибыль предприятия увеличилась в три раза. Мы полностью отремонтировали производственные и складские помещения. Немногие предприятия могли себе позволить индексировать заработную плату своим сотрудникам. Мы готовы передать предприятие в живом и работоспособном состоянии области", - рассказал Тулебаев.

Вопрос о том, кто дальше станет возглавлять компанию, будет зависеть уже от новых собственников.

Отметим, что коллектив предприятия составляет 100 человек. Тулебаев особо подчеркнул, что по договоренностям все сотрудники сохранят свои рабочие места.