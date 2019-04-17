В ХК "Автомобилист" рассказали, ждать ли в команде появления Дацюка

Руководители хоккейного клуба "Автомобилист" рассказали, кто из игроков точно останется в команде, а кто может усилить состав. Пресс-конференция состоялась сегодня в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал директор клуба Максим Рябков, на два года был продлен контракт с вратарем Якубом Коваржем, форвард и капитан команды Найджел Доус также остается.

"Сейчас идут переговоры по еще трем иностранным хоккеистам, включая тех, кто уже выступал за "Автомобилист". Также у нас есть предметные мысли по новым хоккеистам из-за рубежа. В любом случае их будет пятеро (легионеров, - прим.), как и в прошедшем сезоне. Это Якуб Коварж, и, скорее всего, еще четыре нападающих", - сообщил Рябков.

Также он прокомментировал возможное появление в команде легендарного хоккеиста, воспитанника свердловской школы Павла Дацюка (выступает за питерский СКА, - прим.).

"Напоминаю регламентные нормы - до 30 апреля у всех хоккеистов действующие контракты в тех клубах, в которых они выступали в сезоне. Поэтому с нашей стороны было бы некорректно обсуждать хоккеистов, которые все еще трудоустроены в других местах", - отметил функционер.

В свою очередь, президент "Автомобилиста" Андрей Козицын рассказал про своего любимого игрока в минувшем сезоне.

"Одного я не могу назвать, у нас же командный вид спорта. Из тех, кто мне очень нравится - понятно, Коварж, также Доус, Трямкин, Голышев, Василевский", - перечислил он.

Напомним, в этом сезоне команда впервые в истории заняла первое место в Восточной конференции КХЛ, не покидая его на протяжении всего турнира. Сегодня руководство клуба подвело его итоги.