17 Апреля 2019
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Политика Пермский край

В Прикамье УФАС нашла картельный сговор на торгах по вывозу ТБО ценой в миллиард

В Прикамье нашли нарушения на 1 млрд руб. на торгах по вывозу ТБО. Это стало причиной трёх дел. Об этом на брифинге заявил глава краевого УФАС Александр Плаксин, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь управления Анна Ташлыкова.
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"Выявлен картельный сговор на торгах по вывозу ТБО. Всего было 11 лотов, сговор нашли на пяти из них общей стоимостью более 1 млрд руб. Возбуждено три дела. Если будет установлено, что сговор действительно был, компаниям грозят штрафы на сумму до половины стоимости контракта, а они там по 300 млн руб., а также уголовная ответственность по статье "Ограничение конкуренции". Материалы дел мы передадим в Следственный комитет", - рассказала Ташлыкова.

Отметим, участниками лотов, на которых нашли сговор, являются, в частности, ИП Татьяна Манакина , а также компании "ВМ-Транс" "ВМ-Сервис". Нарушения в их работе касаются трёх лотов, они объединены в одно дело. Два других дела касаются компаний "Эколог-Групп", "ОЛДИ-УРАЛ", "БОСФОР", "Сана-М". При этом география, где должны были вывозить мусор эти компании и бизнесмен, широка – от Свердловского района Перми и восточной части индустриального до Кудымкара и нескольких районов края.

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В Прикамье УФАС нашла картельный сговор на торгах по вывозу ТБО ценой в миллиард

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Теги: Александр Плаксин, Анна Ташлыкова, УФАС по Пермскому краю, картельный сговор, вывоз ТБО, ограничение конкуренции



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