Тюменский депутат заподозрил местных производителей в алчности и злоупотреблении доверием земляков

Тюменские чиновники объяснили, почему местные продукты дороже импортных или привезенных из соседних регионов. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос был поднят на заседании комиссии во время изучения информации администрации Тюмени о создании условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города.

Депутат Мурат Тулебаев заметил, что в сравнительной таблице по анализу цен местные производители предлагают свою продукцию дороже, чем завезенные аналоги. Так, например, тюменский сыр в среднем стоит 600 руб. за килограмм, в то время как другие производители предлагают продукт на 100 руб. дешевле. Дороже на 3 руб. также оказались и яйца, и это с учетом того, что местная птицефабрика Боровская является крупнейшей в России.

"В связи с чем по многим позициям стоимость выше, чем иных поставщиков. Они злоупотребляют уровнем жизни своих земляков, которые проживают в Тюмени, раз достаток хороший можно и больше брать? – поинтересовался народный избранник. – По моей практике, как бизнесмена с двадцатилетним стажем, стоимость у местных должна быть ниже".

Директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина, пояснила, что тюменские продукты – настоящие, а все остальные по сути контрафакт.

"Наши лепят все из натуральных продуктов, разница в том, что наше сделано из молока, а у других из растительных жиров, – заявила чиновник. – Я бы не сказала, что продукция местных дороже, но сказать, что кто-то злоупотребляет – я не могу. Синих "птиц счастья" мы покупателям не предлагаем".

Впрочем, Еремина косвенно подтвердила, что на цены также частично влияет и благополучие Тюмени и денежная способность земляков, заметив, что экономическая ситуация в других регионах гораздо хуже.

В ответ депутаты попросили в таком случае не сравнивать в документах сыр и "сырный продукт" и быть более корректными.