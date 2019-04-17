"Хочется лучшего, есть над чем работать": руководство ХК "Автомобилист" подвело итоги минувшего сезона

Руководство хоккейного клуба "Автомобилист" подвело итоги минувшего сезона. Пресс-конференция состоялась сегодня в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в этом сезоне команда впервые в истории заняла первое место в Восточной конференции КХЛ, не покидая его на протяжении всего турнира. Кроме этого, "Автомобилист" побил клубный рекорд по количеству побед подряд - на старте команда выиграла первые 18 матчей (это второй результат на всю историю КХЛ). В четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина уральцы уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" (1-4 в серии).

"Это было что-то большое, незабываемое. Весь сезон старались, болельщики нас активно поддерживали. Больше 90% заполняемости зала в среднем, а многие игры были заполнены и на 100%. Показатель наиболее высокий в городе. Сезон, я считаю, удался, как всегда хочется большего, хочется лучшего, но, с другой стороны, есть над чем работать. Будем заниматься в межсезонье и надеемся не разочаровать наших болельщиков в следующем году", - пообещал президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын.

Как рассказал директор клуба Максим Рябков, "сезон получился неплохой".

"Очень хочется, чтобы полученный опыт, особенно на стадии четвертьфинала, правильно восприняли, правильно переработали его. Чтобы он послужил для нас плацдармом для дальнейшего профессионального роста", - отметил функционер.

По словам Козицына бюджет на будущий сезон будет примерно в районе этого года (1,8 млрд руб., - прим. Накануне.RU). Также он рассказал о строительстве новой ледовой арены в Екатеринбурге.

"Проект в данный момент заканчиваем, отдаем в ближайшее время на экспертизу. Если все будет успешно, то уже летом, в июне-июле, можем выйти на площадку. Сроки строительства 2 - 2,5 года. Цена вопроса - 120-130 миллионов евро, но окончательные цифры будут после рабочей документации", - добавил президент клуба.