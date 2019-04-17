Челябинское оборонное предприятие, где прошли обыски ФСБ, закупало комплектующие по завышенной цене

В компании АО "НПО "Высокоточные комплексы", куда входит АО СКБ "Турбина", прокомментировали следственные мероприятия на челябинском предприятии. В ходе аудита на предприятии были выявлены серьезные нарушения закупочных процедур.

Напомним, на АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" сотрудниками регионального УФСБ проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по факту хищения более 300 млн руб., выделенных в рамках гособоронзаказа.

В пресс-службе АО "НПО "Высокоточные комплексы" рассказали, что в феврале 2019 года на челябинском предприятии были проведены проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, связанных с закупкой комплектующих изделий в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Были выявлены серьезные нарушения закупочных процедур.

"АО СКБ "Турбина" был заключен ряд договоров на осуществление поставки топливно-масляных агрегатов по необоснованно завышенной стоимости. При этом, в расчетно-калькуляционные материалы, предоставленные в военное представительство Министерства обороны Российской Федерации, стоимость ТМА не была включена, что привело к занижению согласованной цены и уменьшению объемов реализации продукции предприятия в рамках государственного оборонного заказа (агрегаты питания и кондиционирования), что повлекло за собой причинение ущерба предприятию на сумму более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Материалы проверки были направлены в региональное УФСБ. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.