Лидер "диванных войск" пойдет на выборы в Тюменскую областную думу от коммунистов

Лидер неформального движения "Диванные войска" "полковник" Анатолий Княжев станет кандидатом от КПРФ на дополнительных выборах в Тюменскую областную думу, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидат в группе "Диванные войска Тюмени" социальной сети "ВКонтакте" пообещал в ближайшее время опубликовать свою предвыборную программу.

"Если в думе будет наш, подчеркнем народный, депутат - мы сможем гораздо эффективнее защищать права граждан, выдвигать необходимые народу законодательные инициативы и контролировать расходование средств. Кроме того полковнику необходима депутатская трибуна, чтобы еще более лучше угорать над чиновниками", - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что ранее активист часто принимал участие в мероприятиях коммунистов, в частности, в митингах против "мусорной" реформы.

Кандидатуру Княжева подтвердила первый секретарь тюменского обкома компартии, депутат областной думы Тамара Казанцева.

Напомним, место в думе освободилось после того, как экс-депутат Олег Чемезов перешел на работу в соседний регион и получил пост заместителя губернатора Свердловской области. Избрался Чемезов по Калининскому одномандатному округу города Тюмени.