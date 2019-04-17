17 Апреля 2019
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Общество Южный ФО

Пляжи Сочи укрепят за 980 млн рублей

В ближайшее время на пляжах Сочи проведут строительно-монтажные работы по отсыпке и укреплению береговой линии.
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Известно, что работы проводятся в Сочинском и Адлерском районах, а именно на пляжах "Парус", "Чайка" и около Нижней Беранды. На эти цели городские власти выделяют 980 млн рублей.

По словам руководителя управления и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергея Домората, сотрудники института "Научные берега" по заказу мэрии обследовали побережье. Как пишет Infox.ru, в результате были выявлены три места глобального размытия: это северная часть Лазаревского поселка, а также участки между Лоо и Якорной Щелью и между Имеретинским портом и пляжем Rаdisson Congress.

Ранее сообщалось, что в преддверии летнего сезона сочинский пансионат "Бургас" провел ряд преобразований и улучшил собственную инфраструктуру.

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Пляжи Сочи укрепят за 980 млн рублей

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Теги: Сочи, пляжи, работы



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