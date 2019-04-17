17 Апреля 2019
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Академик РАН Александр Чибилёв раскритиковал идею объединения уральского заповедника "Денежкин Камень" с оренбургскими

Вице-президент Русского географического общества, академик РАН Александр Чибилёв раскритиковал идею объединить заповедник "Денежкин Камень", который пострадал от загрязнения со стороны карьеров УГМК, с заповедниками "Оренбургский" и "Шайтан-Тау". Документ опубликовали в Telegram-канале "Зеленый змий", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Предложение об объединении горно-лесного заповедника "Денежкин Камень" со степным заповедником с целью оптимизации развития туризма и реализации проекта "Великий Уральский Путь", на мой взгляд, не имеет разумных объяснений", - пишет академик РАН.

Далее он более подробно объяснил почему так не надо делать. Например, Чибилёв считает, что уральский заповедник имеет многократно большой опыт в развитии туризма, чем "Оренбургский" и "Шайтан-Тау".

"Невозможно очень скудный опыт развития туризма на степных заповедниках Оренбургской области транслировать на среднегорные таёжные заповедники Среднего Урала", - заявил вице-президент РГО.

Также для развития туризма и экологического туризма на Урале есть много прекрасных мест, есть ещё не созданные региональные и национальные природные парки. А любое финансирование и привлечение бизнеса к развитию инфраструктуры на территории ООПТ ведет к уничтожению природы.

"Инициатива губернаторов Свердловской и Оренбургской областей по объединению государственных природных заповедников "Денежкин Камень", "Оренбургский" и "Шайтан-Тау" для совместного развития туризма в рамках "Великого уральского пути" подрывает основы отечественного заповедного дела и, в конечном счете, угрожает нормальному функционированию уникальных ООПТ, имеющих большой опыт сохранения ландшафтного и биологического разнообразия России", - резюмировал Александр Чибилёв.

Напомним, с инициативой якобы выступили глава Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-глава Оренбургской области Юрий Берг (теперь советник гендиректора УГМК Козицына). Документ был опубликован Telegram-каналами, официального существование такой инициативы не подтверждено. Возможно, таким образом заинтересованные бизнесмены пытаются "убрать с дороги" уральский заповедник, ведь "Денежкин Камень" до сих пор пытается привлечь к ответственности "медников" за экологическую катастрофу на севере Свердловской области.

Ранее специалисты заповедника сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая проблема возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

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Академик РАН Александр Чибилёв раскритиковал идею объединения уральского заповедника "Денежкин Камень" с оренбургскими

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Теги: екатеринбург, евгений куйвашев, обращение, денежкин камень, угмк, объединение



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Ранее 15.04.2019 13:32 Мск Уральский заповедник "Денежкин Камень", "воюющий" с УГМК, хотят объединить с оренбургскими
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