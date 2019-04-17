Медведев объяснил, почему не все госкорпорации направляют на дивиденды 50% прибыли

Правительство требует от акционерных обществ с госучастием направлять на дивиденды 50% прибыли, но из общей дивидендной политики могут быть сделаны исключения, сказал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Во время отчета в Госдуме депутаты поинтересовались, не планирует ли камбин закрепит обязанность госкомпаний направлять на дивиденды половину прибыли в федеральном законе. Ранее Правительство отказалось поддерживать проект закона о единой дивидендной политике, передает корреспондент Накануне.RU.

Медведев ответил, что Правительство придерживается планки в 50%, но в ряде случаев нужны исключения. "Когда речь идет об инфраструктурных проектах, у которых значительные планы, мы размер прибыли можем откорректировать. Это может быть связано со спецификой отраслевой деятельности, например, если это "оборонка". Это может быть связано с санкцонными ограничениями", - перечислил Медведев.

Как сообщало Накануне.RU, совет директоров "Роснефти" рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Выплаты станут рекордными за всю историю компании.