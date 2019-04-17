"Это атавизм". Депутаты Ямала передадут ЦИК право отправлять на выборы международных наблюдателей

Депутаты заксобрания Ямала на предстоящем заседании рассмотрят изменения в региональный закон "О муниципальных выборах". Одно из них исключает присутствие на том или ином голосовании международных наблюдателей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пункты, разрешающие присутствие международных наблюдателей на выборах, предполагается исключить из нескольких статей закона. Заместитель председателя окружной избирательной комиссии Игорь Гилберт в разговоре с Накануне.RU отметил, что ранее международные наблюдатели на Ямале и не бывали.

"К нам международные наблюдатели не приезжали. Поскольку их участие регулирует постановление ЦИК, в нашем законодательстве эту норму по рекомендации центральной избирательной комиссии уберут, она стала атавизмом", - сказал Гилберт.

Пленарное заседание парламента начнётся в 9.00 18 апреля.