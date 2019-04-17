17 Апреля 2019
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Экономика В России

Медведев отказался вводить ответственность ЦБ за рост экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев отказался вводить ответственность ЦБ РФ за рост экономики.

В ходе выступления главы правительства в Госдуме депутаты предложили внести поправки в закон о Центробанке РФ, а именно - ввести ответственность за рост экономики.

В ответ Медведев пояснил, что кредитно-денежная политика в стране неидеальная, но она позволила выстоять в сложный период, когда на Россию обрушились санкции.

По мнению премьера, власти смогли создать устойчивую макроэкономическую конструкцию за последние годы.

"В этой связи не считаю необходимым существенно корректировать что-то в этой модели. Перераспределение полномочий между правительством и ЦБ установлено законом и не требует корректировки", - заявил Медведев.

Комментируя критику по поводу уровня монетизации и ключевой ставки, глава правительства заявил, что "все познается в сравнении". Он предложил посмотреть на страны ЕС, отметив, что там "цифры гораздо хуже, чем у нас, но их постоянно приводят нам в пример".

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Медведев отказался вводить ответственность ЦБ за рост экономики

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Теги: дмитрий медведев, центробанк



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