Осенью в Екатеринбурге может пройти Всемирный день городов, на который съедутся мэры со всей планеты

В Екатеринбурге может состояться знаковое событие мирового масштаба - Всемирный день городов (World Cities Day).

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, его планируется провести осенью этого года параллельно с Международным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Мероприятие отмечается по инициативе ООН с 2014 года. Ожидается, что в деловой программе World Cities Day примут участие мэры городов со всей планеты.

В связи с этим глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже провел рабочую встречу с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василием Козловым. На ней обсуждались организационные вопросы будущего мероприятия, содержание программы World Cities Day, финансирование, проживание участников, работа волонтеров и многое другое.

Напомним, ранее Александр Высокинский утвердил новый состав градостроительного совета Екатеринбурга.