Экс-заместителю главы Нефтеюганска нашли должность в мэрии

Бывший заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович, оказавшийся "пятым лишним" в структуре мэрии после восстановления в должности Сергея Лагойды, получил пост директора департамента по делам администрации Нефтеюганска.

Соответствующая информация размещена на сайте мэрии. Таким образом, информация Накануне.RU о готовящейся отставке Светланы Нечаевой, ранее занимавшей этот пост, подтвердилась: чиновница ушла в отпуск с последующим увольнением. Напомним, по информации нашего источника в мэрии, после увольнения с поста заместителя главы Павлу Прокоповичу якобы была предложена должность рядового сотрудника юридическо-правового управления, но тот отказался, отметив, что "это не его уровень".

Напомним, Павел Прокопович получил пост замглавы после увольнения Сергея Лагойды. Своего поста чиновник лишился 12 сентября прошлого года. До этого прокуратура Югры вносила представление, требуя устранить нарушения в работе чиновника и привлечь виновных к ответственности. Якобы речь шла о конфликте интересов. По одной из версий, мэр Сергей Дегтярев был заинтересован в том, чтобы устранить усиливающегося зама. Однако 19 февраля Ханты-Мансийский окружной суд восстановил Лагойду в должности.

В результате в мэрии Нефтеюганска образовался "лишний" заместитель. По штатному расписанию у главы города должно быть четыре зама, а фактически - получалось пять. Общественники называли Прокоповича "человеком Дегтярева" и предполагали, что в мэрии пройдут структурные изменения, после которых у руководителя муниципалитета появится "пятый заместитель, который будет непонятно чем заниматься".