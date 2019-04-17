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В Екатеринбурге приостановили торги на строительство новых школ и детского сада

В Екатеринбурге приостановили торги на строительство новых школ и детских садов. Например, мэрии города придётся ещё раз провести аукцион на строительство пристроя к школе №181 на Краснолесья, где в этом году из-за сбоев на сайте Госуслуг зачислили рекордное количество детей. Как сообщается на едином портале госзакупок, такое решение было принято по требованию контрольного органа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Также не состоялся аукцион на строительство образовательного учреждения в Пионерском районе - не появилось желающих подрядчиков. Новый корпус на Фрезеровщиков согласилась построить единственная компания ООО "СК "Гранд-Строй", но торги признали несостоявшимися.

Также отклонили единственную заявку по строительству нового детского сада на ВИЗе на 300 мест.

Аукционы были объявлены в конце марта этого года.

Напомним, ранее жители Академического и Краснолесья направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что землю для школ и садиков отдают под строительство жилых комплексов. Поводом для обращения послужила приемная кампания в первые классы в 2019 году. Из-за неполадок на сайте Госуслуг в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Ранее депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев предложил строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках.

В конце февраля для родителей будущих первоклассников Екатеринбурга провели собрание, на которое пришли застройщики, директора управляющих компаний и школ, а также представители департамента образования во главе с Екатериной Сибирцевой. Было отмечено, что "резиновые" школы в городе будут работать, что называется, "на волевых", а новые здания обещают не раньше 2021 года.

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В Екатеринбурге приостановили торги на строительство новых школ и детского сада

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Теги: екатеринбург, школа, дополнительные места, департамент образования, госзакупки



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