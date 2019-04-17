У бедных регионов появится куратор из числа министров

У регионов с низким уровнем социально-экономического развития появятся кураторы из числа членов Правительства. Об этом глава кабмина Дмитрий Медведев объявил во время отчета в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Медведева, куратор будет отвечать за принятие решений. "По некоторым регионам решения (о кураторах, прим.) приняты", - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что для таких субъектов будут подготовлены дополнительные меры поддержки. "Будем делать все для того, чтобы деньги в таких регионах превращались в детские сады, парки", - сказал Медведев.