17 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

СБУ заявила о задержании "российских диверсантов", планировавших политические убийства

СБУ заявила, что пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в составе восьми человек, которые арестованы. Об этом сказал глава СБУ Василий Грицак.
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Двое из них якобы являются кадровыми офицерами военной разведки России, и еще шестеро граждан Украины, которые им помогали.

По словам Грицака, именно они причастны к убийству начальника главного управления разведки минобороны Украины Максима Шаповала 27 июня 2017 года. Тогда, напомним, был взорван автомобиль, в котором находился Шаповал.

Грицак обвинил в организации того теракта генерал-лейтенанта ФСБ РФ Дмитрия Минаева, а в исполнении - сотрудника центра специальных операций МГБ ДНР Олега Шутова. Якобы Шутов арендовал квартиру в доме, где жил Шаповал, арендовал парковочное место рядом с местом, где ставил свой автомобиль Шаповал, и подложил под него взрывчатку, а после теракта уехал в Россию, а потом вернулся в Донецк.

Однако у этих обвинений есть очень слабое место - где были украинские спецслужбы, когда сотрудник МГБ ДНР спокойно приехал в Киев, подготовил теракт, осуществил его и уехал. Даже бывших сотрудников органов власти или избирательных комиссий ДНР/ЛНР захватывают прямо на блокпостах при въезде на Украину, как случилось в феврале с жительницей Енакиево, которая была зампредседателя территориальной избирательной комиссии на выборах главы ДНР.

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СБУ заявила о задержании "российских диверсантов", планировавших политические убийства

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Теги: СБУ, диверсант, Украина, теракт



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